Atropellaron a un peatón en el camino Roque González

Ocurrió el viernes por la noche. El conductor dio negativo en el test de alcoholemia.

Durante la noche del viernes, alrededor de las 23:50, personal de la Seccional Séptima de Policía intervino en el camino Roque González, tras registrarse un accidente de tránsito con una persona lesionada.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un hombre tendido sobre la calzada, consciente y en presunto estado de ebriedad, quien presentaba escoriaciones en el rostro y raspones en el brazo derecho. Según se informó, había sido embestido por un vehículo Toyota Etios que circulaba por la zona.

El conductor del rodado manifestó que transitaba por la vía mencionada y que no advirtió la presencia del peatón, quien se desplazaba a pie por la banquina, lo que derivó en el atropello.

Ante la situación, se solicitó una ambulancia del sistema de emergencias 107. El personal sanitario asistió al herido y dispuso su traslado al Hospital Alvear, donde se le realizarían estudios médicos, entre ellos una tomografía craneal y una radiografía.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, mientras que agentes del área de Tránsito efectuaron el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado negativo. Finalmente, tras dar intervención al Ministerio Público Fiscal, se dispuso el secuestro preventivo del vehículo involucrado.