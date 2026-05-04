El Observatorio Oceanográfico incorpora nuevas tecnologías

El programa de Comodoro Conocimiento concretó la instalación de una nueva estación meteo-oceanográfica integral, consolidando su red de monitoreo con tecnología de última generación.

En un avance estratégico para el conocimiento y la gestión de los recursos marinos de la región, el Observatorio Oceanográfico Golfo San Jorge, que promueve la Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, instaló una nueva estación meteo-oceanográfica integral, dando un gran paso en el fortalecimiento de su red de monitoreo.

Este nuevo equipamiento permite relevar en tiempo real variables clave del clima y del mar, aportando información de alta precisión para la navegación, la producción y la investigación científica. Se trata de la primera estación de estas características dentro del sistema, lo que marca un salto cualitativo en la capacidad de observación ambiental del Golfo San Jorge.

En ese contexto, el presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, destacó que “este nuevo nodo tecnológico no solo fortalece la capacidad científica de nuestra región, sino que también representa una herramienta concreta para la toma de decisiones estratégicas. Apostamos a un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, donde la información de calidad es clave para cuidar nuestros recursos y potenciar nuestras actividades productivas”.

Asimismo, el funcionario explicó que “este observatorio está asociado y es necesario para proyectos vinculados al desarrollo acuícola, a la industria naval y al mejoramiento estratégico de la pesca; no es solamente un aspecto que vincula ciencia y sociedad, sino que además tiene un sentido productivo y la generación de futuros empleos de incorporar plenamente la ciudad a la economía azul”.

UN SISTEMA INTEGRADO PARA ENTENDER EL MAR

Con esta incorporación, el Observatorio suma su quinto nodo tecnológico, que se integra a una red compuesta por una boya oceanográfica, dos estaciones meteorológicas Davis y el mareógrafo ubicado en el Puerto de Comodoro Rivadavia. Esta articulación permite construir una visión sistémica de las dinámicas oceánicas y atmosféricas de la región.

Además, ya se proyecta una nueva instalación de similares características en las cercanías del Náutico de YPF, lo que permitirá ampliar la cobertura y mejorar aún más la calidad de los datos disponibles.

En ese sentido, el responsable del Observatorio Oceanográfico Golfo San Jorge, Gustavo Méndez, señaló que “la incorporación de esta estación marca un antes y un después en el monitoreo costero, ya que nos permite contar con datos continuos, precisos y confiables, fundamentales para comprender mejor la dinámica del Golfo y anticiparnos a posibles escenarios. Además, el acceso abierto a la información fortalece el vínculo entre ciencia y sociedad”.

INNOVACIÓN TECNOLOGICA CON MEDICION POR RADAR

Uno de los aspectos más innovadores de esta estación es la incorporación de un medidor de nivel por radar. A diferencia de los sistemas tradicionales, este dispositivo opera de manera remota mediante una lente de 35 milímetros que emite señales hacia la superficie del mar, utilizando tecnología en banda de 80 GHz.

Este sistema permite medir la altura del mar con una precisión de hasta 2 milímetros, sin necesidad de contacto directo con el agua, lo que evita problemas asociados a la corrosión y a las incrustaciones marinas, garantizando mayor durabilidad y confiabilidad.

El proyecto se destaca también por su enfoque en la transparencia y el acceso a la información: todos los datos generados por la red de estaciones están disponibles en tiempo real a través del sitio web oficial del Observatorio (oogsj.gob.ar), permitiendo su consulta por parte de la comunidad, investigadores, instituciones y sectores productivos.

La estación fue diseñada para operar en condiciones extremas, con protección estanca IP68 y un rango de funcionamiento que va desde los -40° C hasta los 80° C, lo que asegura su desempeño en el exigente entorno patagónico.

La adquisición del equipamiento se realizó a través del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) y su implementación es resultado del trabajo conjunto entre la Agencia Comodoro Conocimiento, la Administración del Puerto de Comodoro Rivadavia y el Instituto Multidisciplinario para la Investigación y el Desarrollo Productivo y Social de la Cuenca del Golfo San Jorge (IIDEPyS-GSJ), dependiente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el CONICET.