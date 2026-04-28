La Municipalidad reconoció con el "Sello I" a tres pymes locales

La propuesta tuvo como objetivo identificar, medir y poner en valor las capacidades innovadoras del entramado productivo local.

En el marco del Festival 3D Tecno, que se desarrolló del 23 al 25 de abril en el Centro de Información Pública (CIP), la Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo llevó adelante la presentación de la primera edición del “Sello I”, una iniciativa inédita en la región que permitió evaluar el nivel de innovación de pequeñas y medianas empresas locales mediante una metodología alineada con la norma internacional ISO 56.000.

A través de este proceso, se analizaron más de 70 variables organizadas en seis dimensiones clave, contemplando tanto el funcionamiento interno de las empresas como su vinculación con el entorno, lo que permitió reconocer a aquellas organizaciones con mayores niveles de innovación, proyección e impacto.

Al respecto, el presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, afirmó que esta propuesta continuará abierta a nuevas organizaciones en futuras ediciones. “La tarea es identificar las empresas que están innovando e invitarlas a que puedan visibilizarlo. Desde la Agencia vamos a seguir impulsando este tipo de iniciativas que fortalecen el entramado productivo y posicionan a la región como un polo de innovación”, expresó.

En ese sentido, agregó que “la innovación es central para diversificar la economía y reconvertir las empresas. La implementación del Sello I representa un avance significativo en la consolidación de un ecosistema local que reconoce, impulsa y proyecta el talento de las pymes, fortaleciendo a la innovación como un motor clave para el desarrollo sostenible de Comodoro Rivadavia y toda la región”.

EMPRESAS LOCALES QUE LIDERAN LA INNOVACION

En esta primera edición, tres empresas de Comodoro Rivadavia fueron distinguidas por su liderazgo y desempeño innovador: Altamira, Alfa y Performance, cada una con desarrollos estratégicos en sectores clave para la región.

Altamira es un laboratorio que forma parte del sistema de salud local, aportando soluciones vinculadas al análisis clínico y la mejora de procesos en el ámbito sanitario.

Alfa, por su parte, trabaja en la resolución de problemáticas de infraestructura en el sector petrolero, con un fuerte enfoque en la eficiencia operativa.

En tanto, Performance se especializa en el desarrollo de maquinaria para optimizar la operación en pozos petroleros, incorporando innovación tecnológica aplicada a la industria.

Estas tres firmas se destacan no solo en el contexto local, sino también a nivel nacional, posicionándose como casos de referencia dentro del ecosistema pyme argentino.

METODOLOGIA Y RELEVAMIENTO

El director de SURI, Fernando Peirano, destacó la relevancia del proceso y explicó que “completamos la evaluación de tres empresas de Comodoro en el marco de un trabajo impulsado por la Agencia. Se trata de una metodología que analiza seis dimensiones del desempeño empresarial y releva más de 70 variables para establecer el grado de innovación de cada organización”.

Asimismo, subrayó que “estas empresas no solo se destacan en el ámbito local, sino que también se posicionan a nivel nacional como casos de referencia. Son pymes innovadoras que muestran un camino posible, donde la articulación con el sistema universitario y el ecosistema científico-tecnológico permite generar nuevos empleos, potenciar negocios y mejorar el desempeño empresarial”.

En esa misma línea, remarcó que el Sello I constituye “una marca de calidad que reconoce tanto el valor económico como el valor social que generan estas empresas en el territorio. Además, se construye a partir de la observación de lo que ocurre dentro de la empresa y de cómo ésta se vincula con su entorno, lo que nos permite entender que la innovación no es solo un resultado, sino un proceso integral que atraviesa toda la organización”.

Finalmente, Peirano sostuvo que esta primera experiencia abre nuevas oportunidades para el desarrollo productivo regional, al afirmar que “seguramente hay muchas más pymes en Comodoro que cumplen con estas condiciones. Este es el primer paso para ampliar el alcance del programa y consolidar una comunidad de empresas innovadoras en la Cuenca del Golfo San Jorge”.