Viernes con probabilidad de tormentas aisladas y máxima de 30°

Para este viernes se espera una jornada calurosa con probabilidad de tormentas y chaparrones. Se espera un fin de semana con elevadas temperaturas.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional anunciaron para este viernes una jornada con ráfagas de 50 kilómetros por hora que se presentarían recién en horas de la noche, tormentas aisladas para la tarde y chaparrones para la noche. La mínima se ubica en 23° y la máxima llegaría a los 30°.

Para mañana sábado se espera un cielo mayormente nublado, sin probabilidad de ráfagas y una temperatura que se ubicaría en los 22° en su mínima y 29° en su máxima.

Finalmente, para el domingo se anuncia un cielo parcialmente nublado, con una temperatura que iría entre los 22° y los 31°.