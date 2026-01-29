Una densa neblina reduce notablemente la visibilidad

La inusual bruma marcó el inicio de la jornada y obligó a extremar precauciones En Comodoro Rivadavia, especialmente en calles y rutas.

Comodoro Rivadavia comenzó el día bajo un manto de neblina que modificó el paisaje habitual y provocó una significativa reducción de la visibilidad en distintos puntos de la ciudad.

Desde las primeras horas de la mañana, la bruma se hizo notar tanto en zonas céntricas como periféricas.

La presencia de este fenómeno meteorológico generó condiciones que demandan mayor atención al circular, sobre todo para conductores y peatones.

En algunos sectores, la visibilidad fue limitada, lo que obligó a transitar a baja velocidad y con luces encendidas.

Con el correr de las horas se espera que la neblina comience a disiparse de manera gradual, aunque se recomienda mantener las precauciones habituales mientras persistan estas condiciones.