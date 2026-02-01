Persecución policial con disparos en pleno centro

Un menor fue demorado tras huir en el auto de su padre que había tomado sin permiso.

Una peligrosa secuencia se desató la noche del sábado en el casco céntrico de Comodoro Rivadavia, cuando un menor de edad protagonizó una persecución policial por la calle Dorrego, desde Chacabuco a Belgrano, tras ponerse al volante de un automóvil perteneciente a su padre.

De acuerdo a lo publicado por Crónica, la huida se extendió por varias cuadras y obligó a la intervención de distintos móviles policiales.

Durante el procedimiento, los efectivos efectuaron disparos para lograr que el vehículo detuviera su marcha. El episodio quedó expuesto a partir de un video grabado por una joven desde un edificio de Dorrego al 800, material que se viralizó rápidamente en redes sociales y permitió dimensionar la gravedad de la situación.

En el registro audiovisual se escuchan detonaciones y el silbido de una bala que habría pasado muy cerca del lugar desde donde se realizaba la filmación. La joven continuó grabando sin advertir en ese momento el riesgo extremo al que estuvo expuesta.

Siempre según la reconstrucción del medio, la persecución finalizó con el menor demorado y el secuestro del vehículo, sin que se registraran personas heridas. No obstante, el operativo generó preocupación por el uso de armas de fuego en una zona densamente transitada y por la posibilidad concreta de que el pudiera haber terminado en una tragedia.