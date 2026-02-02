Ingresan a robar a vivienda de calle Saavedra

Fue este domingo en una casa que se encuentra en sucesión. La Policía los sorprendió cuando trasladaban una mochila robada.

Personal de la Comisaría Seccional Segunda intervino este domingo, alrededor de las 14:50 horas, en un domicilio ubicado sobre calle Saavedra, tras el llamado de una mujer que alertó sobre la posible presencia de dos personas dentro de la vivienda que se encuentra en proceso de sucesión.

Según se informó oficialmente, al arribar al lugar la comitiva policial observó a un sujeto que pasaba por encima de un paredón una mochila de baño marca Ferrum a otro individuo que se encontraba en un terreno baldío lindante. Ante esta situación, los efectivos procedieron a la inmediata aprehensión de ambos.

Minutos después se hizo presente la propietaria, quien constató el faltante del elemento denunciado y señaló que los sospechosos habrían ingresado al inmueble a través de una ventana que presentaba daños.

Los detenidos fueron identificados como Axel L., de 22 años, y Jonathan David R., de 24, quedando ambos a disposición de la Justicia.