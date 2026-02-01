Domingo fresco y con probabilidad de lluvias hacia la noche

Tras varios días de calor y playa, el tiempo cambia: baja la temperatura y se esperan lluvias aisladas en el cierre del domingo y durante el inicio de la semana.

El fin de semana se despide con un cambio en las condiciones meteorológicas. Este domingo 1 de febrero se presenta con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 21, marcando un descenso respecto de jornadas anteriores.

Durante la mañana se prevé la presencia de neblina, con cielo mayormente nublado hacia la tarde. Recién por la noche podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación estimada entre el 40 y el 70%. El viento soplará del noreste, con intensidades que podrían llegar a los 41 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h durante la tarde.

El lunes 2 de febrero continuará la inestabilidad. Se anuncian lluvias aisladas a lo largo de toda la jornada, con una mínima de 17 grados y una máxima de 22. El viento será protagonista, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h, predominando del oeste y sudoeste.

Para el martes 3, el pronóstico anticipa un nuevo descenso térmico, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y los 18 grados. Persistirán las lluvias aisladas, aunque con menor intensidad, y vientos moderados del sector sudoeste y este.