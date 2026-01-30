Comodoro superó la máxima y es la ciudad más calurosa del país

A media mañana, la ciudad alcanzó los 33,1 grados y se posiciona como la más calurosa del país, superando ampliamente la máxima prevista por el Servicio Meteorológico Nacional.

El calor se hace sentir con fuerza este viernes en Comodoro Rivadavia, donde la temperatura trepó más rápido de lo esperado y desbordó las previsiones oficiales. A las 10 de la mañana, el termómetro marcó 33,1 grados, cifra que no solo dejó atrás la máxima anunciada para la jornada, sino que también colocó a la ciudad en lo más alto del ranking nacional de temperaturas.

Según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima pronosticada era de 30 grados, un valor que fue superado con holgura en las primeras horas del día. Ese registro ubicó a Comodoro como la ciudad más calurosa del país en ese momento, por encima de localidades tradicionalmente asociadas a temperaturas extremas.

El listado de las cinco ciudades con mayores marcas térmicas lo completaron Las Lomitas, en la provincia de Formosa, con 32 grados; San Juan, con 31,7; San Fernando del Valle de Catamarca, con 31,2; y Resistencia, en Chaco, con 30,6 grados.