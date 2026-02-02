Hallan un recipiente con combustible tras sofocar un incendio en El Bolsón

El foco ígneo fue controlado por brigadistas, personal del SPLIF y vecinos en la Subida de Greda. Al finalizar las tareas, se encontró una botella con líquido inflamable, que fue secuestrada por la Policía.

Un principio de incendio registrado el sábado en un sector sensible de El Bolsón encendió la alarma entre vecinos y brigadistas, no solo por el riesgo que implicó para la vegetación, sino también por un elemento hallado una vez controladas las llamas.

El episodio tuvo lugar en la denominada Subida de Greda, donde un foco ígneo afectó pastizales y arbustos. Tras la denuncia de los vecinos, intervinieron brigadistas y voluntarios junto al personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), quienes lograron contener el fuego y limitarlo a un área aproximada de dos metros por dos, evitando su propagación.

Finalizadas las tareas de extinción y enfriamiento, el personal detectó en el lugar una botella de plástico con tapa roja que contenía en su interior un líquido inflamable. El hallazgo abrió la posibilidad de que el incendio haya sido intencional, aunque por el momento no se registraron otros indicios que permitan confirmar esa hipótesis.

De todos modos, el recipiente fue secuestrado y trasladado a la unidad policial de El Bolsón, donde quedó a disposición de la investigación correspondiente. Mientras tanto, las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad para denunciar de inmediato cualquier foco de incendio o situación sospechosa, especialmente en áreas de alto riesgo ambiental.