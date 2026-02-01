Un autobomba clave sigue varado en Aduana por falta de fondos

El vehículo, adquirido en Francia por Bomberos Voluntarios de Chubut, permanece retenido en Zárate porque la institución no puede afrontar los costos aduaneros y logísticos.

En plena emergencia ambiental por los incendios forestales que afectan a la Patagonia –especialmente a Chubut donde ya ser perdieron 45 mil hectáreas de bosque nativo-, un autobomba destinado a reforzar el combate del fuego permanece detenido en la Aduana de Zárate. El motivo no es técnico ni administrativo, sino estrictamente económico: los Bomberos Voluntarios no cuentan con el dinero necesario para completar los trámites y trasladar el vehículo hacia el sur del país.

La situación fue expuesta públicamente por Alfredo Roa, representante de Bomberos de Chubut, durante una entrevista de LN+. Allí explicó que el camión —comprado en Francia— no puede ser retirado debido a una serie de gastos que exceden las posibilidades actuales de la institución. Solo los costos aduaneros ascienden a 3,2 millones de pesos, una cifra muy superior a lo recaudado hasta el momento a través de una campaña solidaria, que apenas superó el millón doscientos mil pesos.

A esos montos se suman otros gastos obligatorios, como el seguro del vehículo y el traslado hasta la provincia, ya sea mediante carretón o por sus propios medios, lo que implica combustible, logística y personal. “El problema central es el dinero”, sintetizó Roa, al detallar que sin esos fondos el autobomba seguirá inmovilizado.

HASTA AHORA NO LLEGO NADA DE LO QUE ANUNCIO MILEI

Consultado sobre el reciente anuncio de un presupuesto millonario destinado a equipar cuarteles de bomberos y brigadistas, el dirigente fue categórico: hasta el momento, no recibieron ninguna transferencia. “Se habla de esos fondos, pero en nuestra cuenta no hay nada”.

Mientras el fuego avanza en distintos puntos de la Patagonia y los recursos resultan escasos, la imagen de un autobomba detenido en Aduana se convierte en un símbolo incómodo: el de una emergencia que no solo se combate contra las llamas, sino también contra la falta de respuestas concretas por parte de un gobierno nacional que no brinda respuestas concretas.