Buscan prohibir a los "limpiavidrios" en Comodoro

El concejal Omar Lattanzio presentó un proyecto de ordenanza para prohibir la actividad de los denominados “trapitos” en la ciudad de Comodoro Rivadavia, al considerar que generan “inseguridad, extorsión y situaciones de riesgo”, tanto para conductores como para peatones.

Según explicó, el problema no es nuevo, recordando que hace aproximadamente cuatro meses impulsó el retiro de entre seis y siete puestos de artesanos abandonados en la costanera que llevaban más de dos años sin uso. Al inspeccionarlos, aseguró haber encontrado “cajas de vino, preservativos, excrementos y evidencias de que eran utilizados como lugares para dormir”.

En declaraciones que publica El Comodorense, el legislador afirma que “les dije al Ejecutivo que no podíamos esperar a que pasara algo grave. Lo único que faltaba era que ocurriera una violación, o que se aprovechara alguien en ese lugar”, sostuvo. Tras el retiro de los puestos, señaló que muchas de esas personas comenzaron a dormir en canales de desagüe.

En ese contexto, el edil vinculó la situación con distintos hechos de violencia ocurridos en la ciudad, entre ellos el asesinato en la zona de Valeria Schwab (38) el 13 de enero.

Además, describió episodios cotidianos de maltrato e intimidación hacia automovilistas, en especial mujeres. “Golpean los vidrios, piden plata, están alcoholizados o drogados. La gente no sabe si pasar un semáforo en verde o frenar antes para no cruzarse con ellos”, remarcó.

Lattanzio también advirtió sobre los riesgos viales y legales que enfrentan los conductores. Mencionó el caso de un camionero al que le retuvieron el vehículo luego de que una persona se arrojara debajo del semirremolque, y otro episodio reciente en el que un vecino golpeó a uno de estos individuos. “Si eso pasaba a mayores, quien lo pagaba era el vecino”, afirmó.

El proyecto busca prohibir expresamente la actividad de los “trapitos” y dar herramientas a la Policía para retirar los elementos que utilizan en la vía pública. “La policía hoy está atada de manos”, señaló.

Si bien aclaró que la iniciativa ingresará ahora a comisión y deberá ser debatida, confirmó que cuenta con el acompañamiento del bloque oficialista. “Esto es un puntapié inicial. Lo que quiero es terminar con estas situaciones. Si después hay que avanzar con otras medidas, se hará”, concluyó.