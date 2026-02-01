El derrumbe ocurrió el sábado al mediodía en una casa de Standart Norte. No hubo heridos, pero la familia perdió casi todo y pide asistencia urgente.

Se desplomó el techo de una vivienda y una familia se salvó por haber salido minutos antes

Un colapso parcial del techo de una vivienda generó momentos de extrema tensión este sábado en el barrio Km 8 de Comodoro Rivadavia. El hecho se registró cerca del mediodía y, por una circunstancia fortuita, no dejó personas lesionadas: la familia había salido minutos antes con la idea de pasar la tarde en la playa.

Según precisó Defensa Civil, la caída afectó a una losa antigua que formaba parte de la estructura original del inmueble. La otra mitad del techo, construida con chapa, resistió el derrumbe y permitió que una porción de la casa quedara en pie. Esa diferencia de materiales fue clave para evitar daños mayores.

Al momento del colapso, solo uno de los hijos mayores permanecía en una habitación. Fue él quien dio aviso inmediato a su madre, Verónica Oñatibia, cuando el grupo todavía no había llegado a destino. Al regresar, la mujer se encontró con gran parte de la vivienda destruida.

Defensa Civil intervino en el lugar y, tras constatar los riesgos estructurales, solicitó que la familia se retire por razones de seguridad. Sin embargo, la situación social complica esa medida: se trata de una madre con varios hijos menores que no cuenta con una alternativa habitacional inmediata y teme, además, sufrir robos si abandona el lugar. El organismo dio aviso a Desarrollo Humano para que evalúe la asistencia necesaria, como abrigo y elementos básicos.

Verónica vive en esa casa desde hace años; el inmueble pertenecía a su suegro. Allí residía junto a una adolescente de 15 años, niñas de 13, 7 y 5 años, un niño de 3 y una beba de seis meses. La familia atraviesa una situación económica crítica: ambos adultos están desocupados y subsisten con changas, venta de tortas fritas y limpieza de patios.

La mujer reconoció que el techo presentaba grietas y filtraciones, pero nunca imaginó un desenlace de esta magnitud. “Si nos agarraba durmiendo, no la contábamos”, relató conmovida, al tiempo que agradeció que el derrumbe no ocurriera mientras estaban dentro de la casa.

La familia necesita con urgencia ropa, camas, colchones y mobiliario básico, ya que gran parte de sus pertenencias quedaron inutilizables. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 297 530 5628. Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando el estado estructural de la vivienda y las posibles alternativas de asistencia.