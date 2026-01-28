Un niño de 10 años sufrió una descarga eléctrica en el patio de la vivienda

Aidan, un niño de 10 años, sufrió una fuerte descarga eléctrica que lo dejó internado en el Hospital Regional. El menor se encuentra bajo observación médica tras haber sufrido fracturas, lesiones dentales y complicaciones renales producto del accidente.

Según relató su madre, Daiana Guineo, el hecho ocurrió cuando el niño jugaba con amigas en el patio de la vivienda que alquilan en el barrio San Martín. “Estaba descalzo y mojado, se subió a la cucha del perro y se agarró de un cable. Quedó pegado varios segundos y cuando se soltó cayó desde más de un metro y medio”, contó.

De acuerdo a lo que publica El Comodorense, como consecuencia del impacto y la descarga, Aidan sufrió fracturas en la mandíbula, pérdida de piezas dentales y daños internos. “Llegó inconsciente al hospital. Los médicos nos dijeron que fue un milagro, que volvió a nacer”, expresó su madre, quien explicó que la corriente ingresó por las manos y salió por los pies, afectando el corazón y los riñones del niño.

Actualmente, el menor debe realizar una dieta estricta a base de líquidos y alimentos blandos, lo que complica aún más la situación de la familia. Daiana y su pareja se turnan para acompañarlo en el hospital, mientras enfrentan una realidad económica muy difícil.

La familia es emprendedora y recientemente se mudó, pero perdió todas sus pertenencias en el alquiler anterior. “Nos tiraron las cosas y quemaron la mitad. Nos quedamos durmiendo en el piso, con lo puesto”, relató la mujer. Hoy no cuentan con muebles, ropa ni electrodomésticos básicos.

Entre las necesidades más urgentes se encuentran alimentos, ropa, calzado, camas para los niños y, principalmente, una heladera para poder conservar comida, fundamental para la recuperación de Aidan. La familia tiene cuatro hijos: talles 8, 10 y 14, además de una bebé de dos años, talle 6.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con Daiana Guineo al 2974-316108. “Cualquier ayuda, por mínima que sea, es bienvenida”, resaltó la mujer.