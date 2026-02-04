Tras el derrumbe y desplazamientos, el Club Talleres busca seguir funcionando

Dirigentes del club se reunieron con el titular de Comodoro Deportes, con la idea de buscar soluciones que le permita a la institución continuar funcionando con sus divisiones de fútbol y actividades en general.

El presidente del Club Talleres Juniors de km 3 Julio Naduan, junto a integrantes de su comisión directiva mantuvo una importante reunión con el titular del Ente Comodoro Deportes, el profesor Hernán Martínez, con la idea de buscar soluciones que le permita a la institución seguir funcionando con sus divisiones de fútbol y actividades en general.

El derrumbe y deslizamiento de ladera en el Cerro Hermitte en enero último, que afectó principalmente a los barrios Sismográfica, El Marquesado, Los Tilos y Altos del 3 en la zona norte de Comodoro Rivadavia, también incluyó luego al Club Talleres Juniors. Y si bien en principio la institución estuvo asistiendo a los vecinos en un acto solidario, debido a estos movimientos telúricos también debieron ser evacuados, poniendo al resguardo pertenencias de todo tipo y hasta el césped sintético que con tanto esfuerzo se pudo lograr.

Hoy, Julio Naduan -presidente- junto a su comisión directa buscan alternativas para que el Club Talleres Juniors siga funcionando en un manto de cierta “normalidad”.

“Nos juntamos con Hernán -por Martínez- buscando encontrar un paliativo por la situación que estamos viviendo. Nosotros sabemos que dependemos de los informes de lo que vaya a pasar allá arriba, para que la gente de ese sector comience a tener soluciones. Nosotros tenemos que seguir funcionando como institución y hoy en el lugar no lo estamos teniendo. La idea, es buscar un paliativo para que en el tiempo que dure esta peregrinación nuestra por lo menos tengamos un lugar físico para poder desarrollar nuestras actividades”, dice Naduan.

La zona fue declarada de emergencia geológica tras reportarse daños estructurales graves en viviendas y servicios.

“Estuvimos hablando de varios lugares, llegado el caso, el que quiera continuar con nosotros, el que quiera acompañarnos, si se tiene que ir a la ruta 26 se acercará también. Pero sí tener un lugar y decir, acá plantamos y continuamos”.

“La preocupación es de toda la gente que nos acompaña. Yo quería que hoy los integrantes de comisión estuvieran también con Hernán y escucharan, participaran de la reunión. Gracias a Dios en este sentido, soy un privilegiado por tener esta comisión”, puntualiza Julio Naduan.

Cabe recordar que el impacto se concentró en la zona de kilómetro 3, específicamente en las laderas del Cerro Hermitte afectando los barrios mencionados y zonas aledañas.

Por último, el presidente de Talleres Jrs, aseguró: “La conclusión es tener paciencia, soluciones mágicas no hay, todo lleva su tiempo pero nos vamos con una idea más o menos clara para transmitirle a los cuerpos técnicos que están consultando, para decirles cuándo pueden regresar y dónde podrán hacerlo”.

Hoy, cada uno de los integrantes del club sabe que tienen un futuro incierto, que solamente con esfuerzo mancomunado y la ayuda de un Estado presente pueden salir adelante.