Habilitaron acceso a Sismográfica, pero son menos los que vuelven

El secretario de Control Urbano y Operativo del Municipio, Miguel Gómez, confirmó que desde este lunes se rehabilitó el ingreso de vecinos al barrio Sismográfica, siempre supeditado a informes técnicos favorables y bajo un esquema de acceso controlado.

“Lo que se puede decir es que ayer y hoy se les habilitó el paso a los vecinos, a partir de informes favorables que elaboran los técnicos que suben muy temprano”, explicó el funcionario. Según precisó, las evaluaciones se realizan a primera hora de la mañana y, en función de esos relevamientos, se define si se autoriza o no el ingreso al sector. “A las 8 de la mañana, tanto ayer como hoy, habilitamos el paso con determinadas condiciones”, agregó el funcionario.

Gómez aclaró que el acceso continúa siendo diferenciado según las zonas, con el objetivo de minimizar riesgos ante eventuales movimientos del cerro. “Los vecinos de la calle Cerro Dragón exclusivamente pueden acceder caminando, y el resto con vehículos livianos”, indicó.

Consultado sobre la continuidad de esta modalidad, fue contundente: “En tanto y en cuanto los técnicos me habiliten a mí a seguir trabajando de esta manera, lo vamos a seguir haciendo”.

El secretario reconoció la complejidad de la situación que atraviesan las familias afectadas y subrayó que el operativo apunta a permitir la recuperación de pertenencias sin comprometer la seguridad. “Entendemos que los vecinos tienen una situación agobiante, han perdido su vivienda y sus cosas. Todo aquel que quiera subir a recuperar elementos que considera valiosos, le vamos a permitir que lo haga”, sostuvo.

También señaló que existía preocupación por el pronóstico de lluvias, aunque aclaró que finalmente las precipitaciones no alcanzaron la magnitud prevista.

Uno de los datos destacados del operativo es la disminución en la cantidad de vehículos que ingresan al barrio. “Al inicio teníamos un promedio de 140 o 150 vehículos, y hoy estamos hablando de entre 15 y 18 camionetas que hacen cola para ascender”, detalló Gómez.

En cuanto al estado del cerro, confirmó que el monitoreo es permanente y recordó que la semana pasada se registraron dos desprendimientos. Como consecuencia, se detectaron grietas más amplias y desniveles en el pavimento, lo que motivó la suspensión total de actividades en esas jornadas.