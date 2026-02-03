Informe geológico advierte sobre el futuro de Médanos

El geólogo José Paredes afirmó que “la ladera sigue peligrosa e inestable con 3,5 millones m³ que podrían deslizarse sobre Médanos”.

El geólogo José Paredes, referente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), presentó un informe a las autoridades municipales en el que sostiene que la ladera del Cerro Hermitte continúa siendo “peligrosa e inestable”, con 3.500.000 metros cúbicos de material que podrían deslizarse y afectar directamente al barrio Médanos.

Paredes detalló que su equipo realizó primero una aproximación en terreno y luego evaluaciones exhaustivas. “Mostramos una visión general de lo que pasó en cuestiones geológicas, y una sección más técnica”, explicó antes de indicar que el 18 de enero “se desplazó lo que se tenía que desplazar”, dejando “miles de fracturas nuevas que no tienen forma de mejorar”.

En diálogo con Radiocracia, el especialista confirmó que “la ladera del cerro Hermite sigue siendo peligrosa”, por lo que propone estabilizar el talud, más allá de que “en Comodoro no existe una empresa de geotécnica capaz de hacer el trabajo”.

“Recomendamos al municipio que busque empresas a nivel nacional”, añadió, recordando que el subsuelo saturado y las lluvias agravan el peligro.

“Lo que ocurrió produjo el desplazamiento, deformando casas y roturas en todas las ampliaciones por las condiciones del subsuelo. La habitabilidad es poco favorable; se necesitan evaluaciones detalladas”, agregó el geólogo al puntualizar la situación de Médanos.

En El Marquesado, en tanto, “el suelo es muy inestable; el movimiento deformó las viviendas”, por lo que recomendó una revisión integral para evaluar los daños y planificar acciones de protección.

En cuanto a Los Tilos, señaló que presenta “una situación mixta que exige evaluación casa por casa. Hay dos partes: una primera impactada por el movimiento, y un sector más al este con menos daños. La recomendación es hacer evaluaciones individuales”.

Finalmente, Paredes afirmó que la zona de Sismográfica es “inhabitable y requiere intervención inmediata. Recomendamos la demolición de las viviendas que aún quedan en pie”.