Ya se entregaron las primeras 189 ayudas económicas

La asistencia responde a una decisión política del municipio, con lo cual garantiza una respuesta inmediata, con montos diferenciados.

La implementación de esta ayuda económica responde a una decisión del intendente Othar Macharashvili de acompañar a las familias afectadas por la catástrofe originada por el desplazamiento del Cerro Hermitte. Así se refuerza la presencia municipal en el territorio y se ayuda a hacer frente a la emergencia, alcanzando hasta el momento a 189 familias que ya percibieron efectivamente la asistencia económica.

La asistencia otorgada contempla criterios diferenciados según la composición del grupo familiar, estableciendo modalidades de acompañamiento acordes a la cantidad de integrantes y abonadas en más de una cuota.

Este esquema –se resaltó- forma parte de un proceso administrativo más amplio que incluyó, hasta la fecha, la elaboración de cinco expedientes, los cuales contemplan un total de 317 beneficiarios. No obstante, este número no es definitivo, ya que se continúa trabajando con aquellos casos que se encuentran en trámite o que aún no han iniciado el proceso por faltante de documentación.