Rebelión de modistos libertarios contra Caputo por su ataque a la industria textil

Piazza, que come con Milei en Olivos, y Benito salieron a destrozar al ministro, que dijo que la ropa argentina es un "robo". "Estamos peor que en pandemia", aseguraron.

Los modistos libertarios se rebelaron contra Luis "Toto" Caputo luego de su ataque a la industria textil argentina y denunciaron que el sector está peor que durante la pandemia.

"Nunca compré ropa en Argentina porque es un robo, los que viajamos compramos afuera", dijo el ministro de Economía con un sentido chic de la empatía popular.

Sus declaraciones enojaron hasta a Roberto Piazza, que ha estado a solas con Javier Milei en Olivos y se declaró abiertamente libertario. El modisto salió a cuestionar a Caputo con vehemencia en la noche del martes en una entrevista con La Nación+.

Al otro día lo llamaron del mismo canal para intentar deshilachar sus apreciaciones apasionadas, pero el profesional confeccionó otra colección de declaraciones contra el funcionario.

"Me parece que la frase de Caputo fue desafortunada. No tiene que decirlo tan bruscamente, hay otras formas de hablar, sobre todo él", hilvanó Piazza en diálogo con La Nación+. El cuestionamiento a Toto viene de parte de un modisto que incluso estuvo como pocos en la galería de cuadros que Milei conserva en Olivos. Los cuadros son representaciones del propio presidente y en uno es un X-Men musculoso.

Benito Fernández, también abiertamente libertario, fue otro de los modistos que cargaron contra Caputo. "No me gusta que se vea a esta industria como 'un robo'", dijo a Cortá por Lozano.

"Que me diga los diseñadores que tienen más de dos propiedades y después que me haga una lista de los políticos que tienen más de dos propiedades", se enojó Benito, una invitación desafiante al propio ministro. "El Gobierno tiene que acompañar a esta industria como hicieron todos los países. Todos los países pusieron restricciones: Estados Unidos, Brasil", comparó el costurero.

Como para no dar puntada sin hilo, Benito, que llegó a vestir hasta a la reina Máxima, dijo que el presente del sector "es peor que en la pandemia" por la cantidad de locales cerrados. Después aclaró que apoya al gobierno de Milei.

Las críticas que acumuló Toto por parte de los modistos se fueron entrelazando como en un patchwork: Marixa Balli, que tampoco logró escapar a la debacle del consumo y debió cerrar su local en Flores, dijo que el ministro fue "ofensivo".

"Sos ministro y trabajás en la política argentina, no podés decir que nunca compraste ropa en Argentina porque aparte tenés la posibilidad de viajar. La gente que vive en Argentina y que no puede viajar y apenas puede pagar el boleto de colectivo, es ofensivo esto", dijo la ex de Rodrigo.