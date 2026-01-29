Salta, Tucumán y Jujuy denuncian falta de inversión nacional en infraestructura eléctrica

En los últimos días hubo cortes de luz que afectaron a 900.000 usuarios en la región norte del país; las provincias reclaman al ENRE que actúe.

Un capítulo más se inscribe en la pelea que los gobernadores vienen dando con la Nación por la falta de atención a la infraestructura. Esta vez fue el turno de los mandatarios de Tucumán, Salta y Jujuy, que denunciaron administrativamente a la empresa transportadora de energía Transnoa por “negligencia y falta de inversión” tras los masivos apagones que afectaron a más de 900.000 usuarios en la región.

Los gobiernos de las provincias norteñas exigieron a las autoridades del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que se dispongan “auditorías y sanciones para garantizar el servicio eléctrico eficiente” en la región.

La presentación fue coordinada por los entes reguladores de las tres provincias, que son administradas por distintos signos políticos, ante el mismo ente a nivel nacional, por las “reiteradas fallas en el sistema de alta tensión” que dejaron sin luz a unos 900.000 usuarios durante los últimos tres días.

La acción lleva la firma de Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador salteño; Mario Pizarro, secretario de Energía de Jujuy; Hugo Montaño, responsable de la Superintendencia de Servicios Públicos de Jujuy; y de José Ascárate, interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán.

Plantearon que el sistema eléctrico regional atraviesa una situación crítica, “producto de la falta de inversiones, la escasez de personal técnico y una deficiente supervisión por parte del Estado Nacional".

“DETERIORO ESTRUCTURAL”

Para los funcionarios, los cortes registrados “no constituyen hechos aislados, sino que responden a un deterioro estructural” en la operación de Transnoa. Entre los principales puntos del reclamo se cuentan “la falta de inversión y mantenimiento de la red, el incumplimiento de normativas vigentes y una política empresarial que prioriza la rentabilidad por sobre la calidad del servicio”.

A Néstor Lamboglia, interventor del ENRE, le reclamaron que requiera a Trasnoa los planes de inversión y las medidas correctivas para evitar la recurrencia de las fallas; que se obligue a la empresa transportista a abrir oficinas comerciales y de atención en las provincias donde opera y que se la intime a detallar la infraestructura disponible en las tres provincias. También le pidieron que informe las multas que le aplicó entre 2019 y 2025.

Transnoa es una empresa privada de capitales argentinos que opera el transporte de energía eléctrica en el noroeste desde 1994. En 2013, el Grupo Desarrollo, integrado por ingenieros y técnicos del sector, adquirió la mayoría a Elecnor.

Los cortes de luz, añaden en la presentación, impactaron sobre otros servicios como el sanitario y el agua. Es que la provisión de agua potable, debido a que los pozos de captación subterránea dependen de la energía eléctrica para su funcionamiento.

El documento detalla que entre el 22 y el 23 de enero, 90.000 usuarios se vieron afectados en Orán, San Martín y Rivadavia en Salta; en Jujuy, quedaron sin luz entre el 23 y el 24 las localidades de Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua, Caimancito, Yuto, El Talar, San Pedro y Vinalito (unos 750.000 usuarios) y en Tucumán, el 23 la Estación Transformadora Aguilares quedó fuera de servicio y dejó sin electricidad a 60.000 usuarios.