Un empresario textil explicó por qué cerró dos plantas y despidió a 260 trabajadores

Luis Alal cerró sus fábricas en Corrientes y Chaco por la apertura indiscriminada de las importaciones y los altísimos costos.

La industria textil agoniza, se cierran empresas que hicieron historia en el sector. La centenaria empresa textil Emilio Alal SACIFI cerró sus plantas de hilados y telas de Villa Angela en el Chaco y la de Goya en Corrientes. Esta empresa familiar despidió a 260 trabajadores por el actual contexto económico que afecta a la competitividad de la industria nacional.

Fundada en 1914, se consolidó como un proveedor líder en los segmentos en los que se desarrolla: curtiembre, hilandería de algodón, desmotadora de algodón y agronegocios. Reconocida por la reinversión permanente de sus utilidades, la noticia de los cierres de sus plantas impactó en todo el sector.

Si bien la empresa emitió un comunicado donde planteó que antes de tomar esta decisión agotó todas las instancias posibles y criticó la apertura desaforada de las importaciones de hilados, telas y prendas nuevas y en fardos, definió el momento como "el momento más complejo de la historia del sector textil".

El empresario Luis "Pinky"Alal decidió salir en persona a dar explicaciones "Lamentablemente llegamos a esta instancia, donde el contrabando de productos textiles, como la apertura indiscriminada de las importaciones, hacen muy difícil competir en un esquema de altísimos costos. La industria argentina no puede competir. El contexto económico y comercial es adverso, sumado a problemas estructurales que afectan la competitividad de la industria nacional, y ha tornado inviable la continuidad de las operaciones. No avizoramos cambios de relevancia en el corto y mediano plazo", le dijo al medio Agroperfiles.

Una frase resume el sentir de los textiles "somos como el algodón, fuerte, capaz de resistir muchas tormentas. Somos algodoneros, somos optimistas. En este caso el contexto nos empujó a cerrar, pero estamos listos para volver cuando las condiciones mejoren, porque las maquinarias están, los empleados están listos y esperando que sea el momento oportuno para volver a abrir la industria de hilados y telas".

El comunicado de la textil Emilio Alal

Cuando comunicaron el cierre, la textil Emilio Alal explicó las razones en un comunicado "luego de un proceso de análisis y de haber agotado todas las instancias posibles se ha visto obligada a tomar la decisión no deseada de cerrar sus plantas productivas de hilados y telas de las ciudades de Goya (Corrientes) e hilados en Villa Angela (Chaco) como consecuencia del actual contexto económico y comercial adverso, sumado a problemas estructurales que afectan la competitividad de la industria nacional, y ha tornado inviable la continuidad de sus operaciones, no avizorando cambios de relevancia para el corto y mediano plazo".

Entre varios motivos, la empresa hizo foco en algo que perjudica a todo el sector. "La apertura indiscriminada de las importaciones de hilados, telas y prendas de vestir nuevas y también fardos de ropa usada, provenientes en su mayoría de países asiáticos, la caída del poder adquisitivo en nuestro país que impacto negativamente en la demanda de textiles, elevados costos financieros, laborales, y energéticos como así también elevada carga impositiva y atraso cambiario, ha generado una pérdida significativa de la competitividad para la producción nacional", explicó el comunicado.

Refiriéndose a la gran cantidad de importadores que se dedican a traer ropa, en muchos casos casi de descarte, para venderla a precios irrisorios.

Sumado a la falta de controles de las importaciones, agregó "esta situación se ha agravado significativamente en los últimos días debido al profundo deterioro de la cadena de comercialización y cobranzas del sector textil, lo que afectó el flujo financiero de la compañía y limito su capacidad operativa".

Para que una compañía de 111 años cierre es porque lo intentó todo, hasta producir telas. "A pesar de haber realizado todos los esfuerzos a nuestro alcance, incluyendo el reciente inicio en la producción de telas para dar mayor valor agregado a nuestra producción de hilados, contando con una producción eficiente y estándares de calidad internacionales que nos ha permitido exportar a países de nuestro continente, la empresa no ha logrado revertir este escenario adverso"

Emilio Alal SACIFI definió claramente el crítico momento que viven muchos empresarios del rubro textil que trabajaron toda su vida y se sacrificaron apostando a la industria nacional y con cada cambio de gobierno y modelo económico, ven derrumbarse todo lo construido.

"La decisión adoptada no es aislada y no responde a una falta de compromiso ni de voluntad, sino que refleja una crisis que afecta a la mayoría de las industrias manufactureras y de manera particular al sector textil que atraviesa el momento más complejo de su historia, situación que es de público y notorio conocimiento. Queremos dejar en claro que esta decisión se toma con gran pesar, y entendiendo el profundo impacto social y humano que implica, expresando nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de nuestros trabajadores, quienes fueron el pilar fundamental de estas fábricas", puntualizó el comunicado.

Después de agradecer a proveedores y comunidad en general por el apoyo recibido, la empresa familiar concluyó pidiendo un espacio de diálogo para que se escuchen las necesidades del sector. "Reafirmamos nuestra convicción sobre la importancia de la industria nacional y expresamos nuestro deseo que a través del dialogo y dentro del marco democrático puedan generarse a futuro condiciones económicas que permitan la recuperación del entramado productivo y el empleo", termina diciendo el comunicado.

