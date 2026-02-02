Cientos de jóvenes misioneros se van a Brasil a trabajar

Se viralizaron momentos de largas filas de quienes cruzan el río Uruguay en balsa para ir a cosechar uva o manzanas en Rio Grande do Sul, entre otras regiones.

Un fenómeno económico y social no para de crecer en Misiones y la semana pasada se divulgaron impactantes imágenes: colas de jóvenes misioneros esperando cruzar la frontera en balsa, a través del río Uruguay, para ir a buscar trabajo a Brasil como peones rurales.

Este éxodo empezó a crecer fuerte durante el gobierno anterior y por la conveniencia que daba ganar en reales con la brecha cambiaria, pero se acentuó durante la gestión de Javier Milei con la crisis que están atravesando las distintas economías regionales de Misiones y que impactan en que haya mucho menos empleo.

Intendentes, referentes de la producción, vecinos y trabajadores aseguran que nunca antes en la historia de esta provincia se había visto semejante éxodo de misioneros yendo en busca de trabajo a Brasil.

Y mes a mes, el fenómeno ofrece imágenes que sorprenden a gente que vivió en la costa del río toda la vida.

Nunca antes se habían visto las imágenes que se divulgaron en redes la semana pasada: largas colas de jóvenes, mayoritariamente hombres, aguardaban para hacer Migraciones y cruzar en balsa por San Javier a la vecina San Xavier, o por Alba Posse, a Porto Mauá.

El destino es el mismo: buscar trabajo en las cosechas, especialmente la de uva y manzana, que ahora atraviesa su momento de mayor actividad en Rio Grande do Sul.

Fuente: La Nación