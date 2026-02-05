Prisión preventiva para los rugbiers por la brutal golpiza a un joven en Tucumán

El juez Marcos Javier Núñez Campero resolvió hacer lugar a las prisiones preventivas de los dos detenidos por la brutal golpiza al joven Patricio Ledezma a la salida de un boliche en Tucumán y ahora ambos acusados están alojados en una cárcel provincial.

En las últimas horas el Ministerio Público Fiscal solicitó que se le dicte la preventiva para Máximo César Carreras y Santiago Bagne, ambos imputados por el delito de lesiones graves y lesiones graves en grado de tentativa, agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de autores.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, luego de la solicitud, el juez Núñez Campero decidió otorgar la medida procesal durante la audiencia de control de aprehensión, formalizando así la investigación y medidas de coerción.

Asimismo, se rechazó el pedido de nulidad y saneamiento planteado por la defensa de los acusados.

En cuanto a las medidas de coerción, el magistrado resolvió no conceder los dos meses de preventiva solicitados por la Fiscalía, pero sí ordenó que sea por el término de un mes, al considerar que otras medidas menos gravosas no resultan suficientes para asegurar los fines del proceso.

El magistrado también rechazó el arresto domiciliario, por no cumplirse los requisitos legales previstos en el Código Penal y la normativa vigente.

Finalmente, en el comunicado del MPF se destaca que se dispuso que los imputados sean alojados en la unidad penitenciaria que corresponda, permaneciendo en su actual lugar de detención hasta que se concrete el traslado.

El hecho investigado ocurrió el jueves 29 de enero de 2026 cuando Ledezma, de 19 años, fue atacado de manera feroz por varios jóvenes a la salida de un boliche en la ciudad de Tafí del Valle.