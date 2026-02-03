20 rugbiers golpearon a un joven y lo lanzaron a una zanja

Ocurrió este sábado a la madrugada en las afueras de un boliche en Tafí del Valle. “No hagan eso, pueden matar a alguien”, suplicó Patricio, la víctima.

Patricio Ledezma, un joven de 19 años que disfrutaba de sus vacaciones junto a sus amigos en la ciudad de Tafí del Valle, provincia de Tucumán, fue víctima de un brutal ataque este sábado, cuando un grupo de al menos 20 rugbiers lo golpearon a la salida de un boliche.

La impactante secuencia fue filmada por un testigo, cuyo video da cuenta de la violencia extrema con la que fue agredido el damnificado. “Uno se mata laburando para tener vacaciones, y vienen estos pendejos que piensan que por andar en patota pueden hacer esto”, lamentó el chico en un video que compartió en redes sociales.

En este contexto, fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que este martes la Policía provincial aprehendió a dos sospechosos de haber participado del ataque.

El violento episodio se registró durante la madrugada en inmediaciones del local bailable “La Cañada”, donde Patricio, por causas que aún se encuentran bajo investigación de la fiscal Mónica García de Targa, del Centro Judicial Monteros, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios y Atentados Contra las Personas, fue agredido con crueldad por un grupo de jóvenes.

Las imágenes registradas por un testigo del feroz ataque dan cuenta de que la víctima incluso, fue atacada cuando se encontraba indefensa en el suelo. Patricio recibió golpes de puño, patadas en todo el cuerpo y luego fue arrojado a una zanja, donde permaneció inconsciente hasta que pudo ser trasladado en una ambulancia a un hospital local.

Según consigna el medio Contexto Tucumán, la familia de Patricio aseguró que la agresión ocurrió a la vista de todos y denunció que, mientras se desarrollaba el ataque, varias personas filmaban la escena sin intervenir. “Si no fuera por ellos, lo mataban”, advirtieron sus padres sobre las pocas personas que intercedieron.

A pesar de las graves heridas sufridas, Patricio recibió el alta médica el mismo sábado y se encuentra fuera de peligro.

“Uno se mata laburando para poder tener vacaciones, para poder salir con sus amigos tranquilo, para que vengan estos pendejos, estos rugbiers de mierda, que piensan que por andar en patota pueden venir a hacer esto, amigo. Miren cómo tengo un hematoma, tengo una hemorragia en el ojo, tengo abierta toda la espalda...“, precisó el joven durante su descargo.

Y en esa misma línea, completó: “Yo estoy con Jesús, por eso no me pasó nada, pero yo podría haber perdido el ojo o peor, la vida, amigo. Así que piensen, piensen un poco las cosas.. De onda se lo digo, eh. De onda. Y no va para esas personas, porque esas personas no van a cambiar porque son una mierda, ¿me entendés? Para vos, para vos que te hacés el piola, ahí queriendo pelear, para vos, vos te lo digo, le podés cagar la vida a una persona, amigo, podés matar a alguien“.

Este lunes, el jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, se refirió con dureza a los involcrados en el violento ataque que sufrió Patricio Ledezma.

“Son patoteros, delincuentes que agredieron a una persona entre veinte. Ya tenemos identificados a varios. La División Telemática está analizando todos los videos y estamos esperando las medidas de allanamiento y detención. La Policía va a dar una respuesta concreta”, afirmó Girvau en declaraciones radiales.

Frente a las versiones que indican que los presuntos agresores formarían parte del Club Huirapuca, desde la institución tucumana emitieron un comunicado en el que aclararon que todavía no cuentan con las pruebas necesarias para afirmar que los responsables de la golpiza a Ledezma sean jugadores del club.