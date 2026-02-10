Además, aseguró que el agresor actuó en soledad, no registraba antecedentes penales y abusó sexualmente de la víctima antes de quitarse la vida.

La Fiscalía confirmó que quien mató a Valeria fue el hombre que se suicidó

La confirmación fue realizada este martes durante una conferencia de prensa en la sede del Ministerio Público Fiscal (MPF), encabezada por el fiscal jefe Cristian Olazabal y la fiscal general María Laura Blanco. Allí, las autoridades judiciales detallaron que el autor del femicidio fue Jonathan Chacano, de 34 años, quien se suicidó al día siguiente del ataque, ocurrido en la noche del martes 13 de enero.

Según explicaron, los estudios genéticos fueron el elemento central que permitió cerrar de manera definitiva la autoría del crimen. El análisis de ADN estableció coincidencias concluyentes entre el agresor y la víctima, lo que permitió reconstruir con precisión lo ocurrido y descartar la participación de terceros.

Desde la Fiscalía remarcaron que la investigación logró avanzar “con rapidez gracias al respaldo científico de las pericias”, lo que permitió confirmar tanto el abuso sexual previo al homicidio como la responsabilidad exclusiva del femicida.

Con estos elementos, el caso quedó formalmente esclarecido, aunque continuará con las actuaciones administrativas y judiciales de rigor.