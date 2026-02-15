Hay pistas firmes sobre la identidad del homicida de las 1008

Juan Levill murió tras recibir una puñalada en el tórax. La División de Investigaciones trabaja con testimonios y registros fílmicos.

La investigación por el homicidio ocurrido el viernes por la tarde en el complejo habitacional 1008 Viviendas se centra en la identificación del presunto atacante, quien habría apuñalado a Juan Levill, de 29 años, en el marco de un enfrentamiento que todavía se intenta reconstruir.

El hecho se registró alrededor de las 18:30 en el sector de los edificios 22 y 24, en el barrio 30 de Octubre. Según las primeras actuaciones, un llamado al sistema de emergencias alertó sobre un hombre desvanecido en uno de los pasillos internos del complejo. Al arribar al lugar, efectivos de la Seccional Quinta y personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Las pericias preliminares determinaron que el fallecimiento se produjo a raíz de una herida punzocortante en la zona intercostal izquierda. De acuerdo con los investigadores, tras ser atacado el hombre alcanzó a desplazarse algunos metros antes de caer en el pasillo donde finalmente murió.

Desde ese momento, la División Policial de Investigaciones asumió un rol central en la pesquisa. Se desplegó un operativo de resguardo de la escena y se inició un relevamiento exhaustivo en el área, con toma de declaraciones a vecinos y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Las fuentes consultadas señalaron que existen indicios concretos que orientarían hacia la individualización del presunto homicida, aunque por el momento no se difundieron detalles para no entorpecer el avance de la causa.

El Ministerio Público Fiscal interviene en el expediente, que investiga el segundo homicidio registrado en la ciudad en lo que va del año. Los investigadores procuran determinar si el ataque fue consecuencia directa de una pelea circunstancial o si existía un conflicto previo entre la víctima y el agresor.

En relación con Levill, voceros policiales indicaron que atravesaba una situación social vulnerable y que era conocido en el sector por realizar actividades informales en la vía pública junto a otros jóvenes. Asimismo, contaba con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Mientras tanto, la prioridad de la pesquisa se concentra en cerrar el círculo sobre el presunto autor del ataque. Las próximas horas serán claves para definir posibles medidas procesales y avanzar hacia su localización.