Apuntaron con un láser a una aeronave durante un vuelo de instrucción nocturno

El hecho ocurrió mientras una nave del Aeroclub Comodoro Rivadavia realizaba prácticas de vuelo. Advirtieron que este tipo de acciones puede provocar deslumbramiento y poner en riesgo la seguridad aérea.

El Aeroclub Comodoro Rivadavia informó que anoche una de sus aeronaves fue blanco de un rayo láser mientras desarrollaba un vuelo de instrucción en horario nocturno. Según detallaron, desde tierra una persona habría dirigido intencionalmente el haz de luz hacia el avión en plena operación.

Desde la institución remarcaron que la iluminación con dispositivos láser representa una amenaza seria para la aviación, ya que puede generar encandilamiento inmediato, pérdida momentánea de visión y dificultades para mantener la adaptación a la oscuridad. Estas alteraciones resultan especialmente peligrosas en instancias críticas como el despegue, la aproximación o el aterrizaje.

Advirtieron además que incluso una distracción de pocos segundos puede afectar el control seguro de la aeronave y comprometer tanto a la tripulación como a terceros en superficie.

El Aeroclub recordó que este tipo de conductas está contemplado en la normativa vigente y puede acarrear sanciones penales. En ese sentido, solicitaron a la comunidad evitar este tipo de prácticas y dar aviso a las autoridades ante situaciones similares. “La seguridad aérea depende del compromiso de todos”, señalaron desde la entidad.