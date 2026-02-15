Un repartidor grave tras siniestro en Alsina y Dorrego

El motociclista sufrió un fuerte traumatismo craneal y fue trasladado inconsciente al Hospital Regional. La conductora del automóvil resultó ilesa.

Un siniestro vial se registró en la tarde del sábado en la esquina de avenida Alsina y Dorrego. El hecho involucró a un automóvil Chevrolet Sonic y una motocicleta de 150 centímetros cúbicos. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió un fuerte golpe en la zona del cráneo y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional.

Al arribo de los servicios de emergencia, el motociclista se encontraba inconsciente. Personal médico le brindó las primeras atenciones en el lugar antes de derivarlo al centro de salud para una evaluación más exhaustiva. En tanto, la mujer que conducía el automóvil resultó ilesa tras la colisión.

De acuerdo con el testimonio de testigos presenciales, el motociclista descendía por avenida Alsina y no habría reducido la velocidad al llegar al cruce con Dorrego, lo que provocó el impacto contra el lateral del vehículo de mayor porte.

Efectivos policiales y agentes de Tránsito realizaron el correspondiente control de alcoholemia a la conductora del Chevrolet Sonic, el cual arrojó resultado negativo (0,00 g/L). Debido a su estado de salud, no fue posible practicar el test al motociclista en el lugar del hecho.

Fuente: Crónica