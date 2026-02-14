Se realizó el "Picnic por el Mismo Amor"

La propuesta reunió, en la Plaza Soberanía, a vecinos en una tarde de colores, música y actividades de promoción de derechos, en el marco de una convocatoria que se replica simultáneamente en todo el país. El encuentro generó un espacio abierto y participativo para visibilizar la diversidad y reafirmar el respeto por todas las identidades y expresiones de amor.

La actividad fue impulsada por la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, que organizó el encuentro con el objetivo de celebrar y visibilizar las diversas formas y tipos de amor, promoviendo el respeto, la inclusión y la igualdad.

Durante la jornada, la directora general de Protección Integral de Derechos, Daniela Andrade, destacó el valor histórico de la iniciativa al señalar: “el Picnic por el Mismo Amor se viene realizando hace más de 10 años. Nació como una consigna para juntar firmas por la ley de matrimonio igualitario. Un 14 de febrero comenzamos a recolectar apoyos para impulsar, y a partir de allí estos encuentros se realizan todos los años en conmemoración de aquella jornada y de la sanción positiva del matrimonio igualitario”.

En ese sentido, remarcó que la propuesta se desarrolla de manera simultánea en todo el país. “Hoy se están llevando a cabo picnics por el mismo amor en todas las provincias. Y por supuesto Comodoro Rivadavia, que cuenta con un Municipio inclusivo, forma parte de esta convocatoria. Desde la Secretaría trabajamos arduamente en la prevención y la promoción de derechos”, afirmó.

La jornada incluyó testeos gratuitos y confidenciales, entrega de preservativos y espacios de información vinculados a la prevención y el cuidado de la salud, además de actividades recreativas abiertas a toda la comunidad.

“Recibimos a toda la comunidad, no solo a la comunidad LGBT, para que pueda acercarse y compartir un día de picnic por el mismo amor, por el orgullo de quien cada uno es”, concluyó Andrade.