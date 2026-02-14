"Verano con Salud" reunió el interés de la comunidad

Durante todos los sábados de enero y la primera quincena de febrero, la propuesta acercó acciones de promoción y prevención en salud, en la Costanera, uno de los espacios públicos más concurridos de Comodoro. A través de un circuito participativo con controles, asesoramiento e inmunizaciones, se promovieron hábitos saludables y el cuidado integral durante la temporada estival.

En el marco de las políticas públicas de promoción y prevención impulsadas por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, este sábado culminó una nueva edición del programa Verano con Salud, iniciativa desarrollada en la Costanera local con el objetivo de acercar herramientas concretas de cuidado a la comunidad durante la temporada de verano.

La propuesta, coordinada por la Secretaría de Salud con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia; la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad; y catorce instituciones públicas y privadas, permitió que los vecinos recorrieran un circuito integral de atención y asesoramiento, combinando información sanitaria con actividades recreativas y educativas.

Durante la jornada de cierre, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, explicó: “fue el último día de Verano con Salud, que tanta afluencia de vecinos tuvo durante enero y esta quincena de febrero. Realmente hemos desarrollado una actividad de promoción y prevención en la costanera, y estamos muy contentos porque vimos que la gente se acercó, a veces sorprendida de que estemos haciendo este tipo trabajo de salud en las playas”.

Asimismo, destacó: “participaron muchas instituciones que año a año se siguen sumando, dándole un aspecto distinto a este espacio que, cuando el tiempo acompaña, convoca a muchísima gente. Priorizamos especialmente las inmunizaciones, con todo el personal de enfermería asesorando y aplicando vacunas, y también distintas acciones desde nutrición, kinesiología y odontología, entre otras, para que el vecino sepa qué hacer para sentirse mejor y prevenir enfermedades”.

Entre las acciones desarrolladas, se incluyeron stand de Primeros Auxilios y RCP, controles de signos vitales, medición de tensión arterial y glucemia, asesoramiento sobre prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), promoción de hidratación y alimentación saludable, protección frente a la exposición solar y aplicación de vacunas del Calendario Nacional.

El programa se llevó adelante mediante una labor articulada, consolidando un trabajo en red que permitió ampliar el alcance territorial y reforzar la cercanía del sistema de salud con los vecinos. De esta manera, se busca reafirmar el compromiso con trabajo presente en territorio, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo la prevención como eje central de la política pública.