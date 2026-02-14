Una joven cayó desde un quinto piso: investigan las causas

La noche de este viernes de los madrynenses y turistas que transitaban por la zona céntrica se vio alterada por la caída de una joven desde un edificio, ubicado en la zona céntrica.

Según los datos que trascendieron en un primer momento, una joven de 26 años cayó desde un quinto piso de un edificio de la calle 25 de Mayo. Ante lo sucedido se montó un amplio despliegue de los servicios de sanidad y de policía para atender a la víctima.

Los médicos del hospital socorrieron a la joven que fue trasladada de inmediato al hospital Isola donde fue sometida a la evaluación profunda teniendo en cuenta la altura desde la cual cayó al vació. La información que trascendió indica que ella ingresó consciente y con una fractura expuesta en su brazo izquierdo.

En cuanto a las causas que originaron la caída, las mismas son motivo de investigación por parte de las autoridades policiales y judiciales.