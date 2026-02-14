Comodoro se prepara para vivir los Carnavales Murgueros

Tendrán lugar el lunes y martes sobre San Martín entre España y Pellegrini. Además del desfile de las agrupaciones, las jornadas contarán con shows en vivo, a cargo de artistas invitados.

El lunes 16 y martes 17 de febrero, las calles céntricas de Comodoro Rivadavia se transformarán en un escenario de color, ritmo y compromiso social con la llegada de los Carnavales Murgueros 2026. El espectáculo, que iniciará ambos días, a las 16, es el resultado de un intenso trabajo de planificación entre la Secretaría de Cultura y las agrupaciones locales.

A los carnavales, hizo referencia la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, quien destacó el valor social de este encuentro. “El carnaval es mucho más que un desfile; es el momento en que el trabajo solidario y el esfuerzo que las murgas realizan durante todo el año en sus barrios, se transforma en alegría compartida. Para nosotros es fundamental que ese corazón murguero, llegue al centro de la ciudad para que todos los vecinos puedan disfrutarlo”.

La funcionaria subrayó la importancia de la identidad local en esta edición. “Ver a nuestras murgas y grupos de baile trabajar con tanto compromiso nos llena de orgullo. Este es un evento pensado para la familia, donde celebramos quiénes somos y fortalecemos nuestros lazos como comunidad”, indicó.

BAILE Y MUSICA

El corsódromo, que se ubicará en las calles céntricas, sobre San Martín en el sector comprendido entre las calles España y Pellegrini, funcionará ambos días de 16 a 23. Además del desfile de las agrupaciones, la jornada contará con shows en vivo de artistas invitados como Liliana Delgado y Bruno Show que se presentarán el lunes, mientras que el martes acompañarán Carmen Palomino y Juan Monroy.

En esta nueva edición, se invita a toda la comunidad a acercarse y disfrutar de dos jornadas de entrada libre y gratuita, a fin de acompañar la labor de las murgas comodorenses, entre las que se pueden mencionar: Alma Murguera, Ángeles Piratas, Batucada Comodorense, Despistad@s del Compás, Leyenda Murguera, Renegados de KM3, Poesía Murguera, Samba Show y Soles y Lunas. También se sumarán los grupos de baile Caporales Gran Poder, Tinkus San Simon, Tinkus Songos Tukuy y Salay Bolivia.