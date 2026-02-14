Asesinaron a un joven de 29 años en el barrio 30 de Octubre

Juan Levill murió luego de recibir una puñalada en la zona comercial de la avenida Chile. El ataque ocurrió tras una pelea entre varias personas que consumían alcohol.

Juan Levill, de 29 años, fue asesinado este viernes por la tarde tras una pelea ocurrida en la zona comercial de la avenida Chile, en el barrio 30 de Octubre.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el hecho se desencadenó luego de una discusión entre varias personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en el sector. Tras la pelea, se produjeron corridas hacia las 1008 Viviendas. En ese contexto, Levill cayó gravemente herido en el pasillo ubicado entre los edificios 22 y 24, en el Sector 3. Vecinos intentaron asistirlo e incluso –según publica Crónica- acercaron una silla de ruedas ante la imposibilidad de trasladarlo en brazos, pero el joven ya no presentaba signos vitales.

Según informó la Unidad Regional de Policía, la víctima —quien se desempeñaba como “trapito” en la zona— presentaba una herida de arma blanca en el espacio intercostal izquierdo. En los primeros minutos, el personal policial no pudo identificarlo debido a que no llevaba documentación, aunque fue reconocido por vecinos del sector.

En el lugar trabajó el subcomisario Cristopher Trípodi junto a efectivos de la Seccional Quinta, bajo directivas de la Jefatura de la Unidad Regional y con intervención del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, personal de Infantería y de la División Operaciones montó un cordón perimetral para preservar la escena, mientras que Policía Científica realizó el levantamiento de rastros y pruebas para la investigación.

La Brigada de Investigaciones procura establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables. El crimen se produjo en simultáneo con una manifestación de familiares de Valeria Schwab y vecinos que se concentraron frente a la Fiscalía para reclamar justicia por el femicidio del 13 de enero, que fue el primer crimen de 2026 en esta ciudad. El de Levill fue el segundo.