Othar: "no se puede entregar un activo y lavarse las manos"

El intendente de Comodoro se pronunció sobre la actualidad petrolera y la inacción de YPF tras vender el yacimiento de Manantiales Behr.

“No voy a mirar para otro lado mientras toman decisiones desde Buenos Aires que dejan equipos parados y trabajadores en la incertidumbre en nuestra ciudad”, sostuvo este viernes el intendente de Comodoro, Othar Macharashvili.

A través de sus redes, el jefe comunal afirmó que “si la venta de Manantiales Behr se hizo sin garantías reales, la responsabilidad política y empresarial es de YPF y de su conducción. No se puede entregar un activo estratégico y después lavarse las manos cuando no aparecen los fondos”.

Asimismo, recordó que “YPF nació en Comodoro Rivadavia. Acá empezó la historia petrolera del país. Que no se olviden de dónde salieron ni del compromiso histórico que tienen con esta tierra. Y así como exigimos continuidad de la actividad y respeto por el empleo, también exigimos responsabilidad con el pasivo ambiental que durante años dejó la explotación”.

Para Macharashvili, “Comodoro no es una variable de ajuste ni un experimento financiero. Acá hay familias, pymes y una economía entera que depende de que las cosas se hagan con seriedad”.

Por esa razón, “exigimos explicaciones claras, inversiones concretas y la continuidad inmediata de la actividad, con Horacio Marín a la cabeza; tiene que responder”.