El periodista deportivo Quique Felman fue detenido en Miami

Enrique "Quique" Felman, el conocido periodista deportivo, habría sido demorado en las últimas horas en la ciudad de Miami en el marco de una grave investigación judicial que se tramita en Estados Unidos por presunto lavado de activos.

La detención del cronista –que tuvo lugar el 2 de febrero cuando aterrizaba en Miami junto a su hija que celebraría allí los 15 años- estaría vinculada a una serie de negocios paralelos a su labor en los medios, los cuales mantendría con un casino físico ubicado en la ciudad de Las Vegas.

La lupa de la Justicia estadounidense se habría posado sobre un llamativo movimiento financiero. Los investigadores habrían detectado una transferencia por un millón de dólares hacia una cuenta vinculada a Felman. La maniobra bajo sospecha habría operado de la siguiente manera: el periodista se habría quedado con una comisión de US$20.000 y los US$980.000 restantes habrían sido reenviados o devueltos a una tercera cuenta.

El misterio que mantiene a Felman bajo la lupa de las autoridades radicaría en el destino final de esos fondos. Si bien el abogado del periodista sostendría tener comprobantes para justificar que el envío de esos US$980.000 formaba parte de una negociación habitual, los investigadores aún intentarían determinar quién es el receptor final de ese dinero y bajo qué concepto se lo habría llevado.

"PROMOTOR VIP" E INVITADOS FAMOSOS

El nexo de Felman con la casa de apuestas de Nevada presuntamente funcionaba bajo la figura de "promotor". Su rol habría consistido en acercar a reconocidas figuras del ambiente del deporte argentino para generar publicidad y presencia VIP en el lugar.

Entre los nombres de los invitados figurarían exjugadores de la talla de Ariel "Burrito" Ortega, además de diversos representantes de futbolistas. A cambio de esta promoción, a las figuras se les habrían cubierto todos los gastos de traslado en avión y estadía, y se les habrían transferido US$20.000 netos para que utilizaran en las salas de juego.

El avance de esta causa federal podría complicar severamente el futuro profesional del comunicador, quien ahora aguarda que se aclare su situación procesal en el estado de Florida.