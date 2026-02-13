Extienden prisión para imputada por querer matar a su pareja

La medida fue dispuesta por el juez Jorge Odorisio a pedido de la fiscalía y con el consentimiento de la defensa.

Este viernes al mediodía se realizó la audiencia de revisión de la prisión preventiva y de ampliación del plazo de investigación en la causa por tentativa de homicidio agravado que tiene como imputada a Mercedes Soledad Godoy.

Durante la audiencia, el fiscal Julio Puentes, acompañado por el funcionario de fiscalía Franco Tavano, solicitó la extensión del plazo de investigación hasta el próximo 6 de abril, así como la prórroga de la prisión preventiva que actualmente cumple la acusada hasta esa misma fecha.

Por su parte, el defensor particular Mauro Fonteñez manifestó su conformidad con el pedido de la fiscalía, al señalar que se encuentra abordando una cuestión de salud de su asistida en conjunto con el Ministerio Público Fiscal.

Finalmente, el juez penal Jorge Odorisio resolvió hacer lugar a lo solicitado y dispuso tanto la extensión del plazo de investigación como la continuidad de la medida de coerción que pesa sobre Godoy hasta el 6 de abril.

Según la imputación provisoria, el hecho ocurrió el pasado 31 de agosto, entre las 5:30 y las 6:40, en una vivienda ubicada en el sector de Zona de Quintas II. En ese contexto, la víctima se encontraba en el domicilio junto a su pareja cuando, presuntamente, Godoy la habría atacado con un arma blanca, “con intenciones de darle muerte”, según la imputación de Fiscalía.

De acuerdo a la acusación, la agresión consistió en múltiples heridas cortantes: dos en el cuello y dos en el tórax, una de las cuales comprometió el pulmón izquierdo de la víctima.

El hecho fue calificado provisoriamente como “homicidio agravado por el vínculo, en grado de tentativa”, en carácter de autora para la imputada.