Elevan a juicio por jurados la causa por el homicidio de Jorge David Nieves

Este miércoles continuó la audiencia preliminar a juicio por jurados por el homicidio de Jorge David Nieves, causa que tiene como único imputado a Mauro Fabián Pavei. Al finalizar la jornada, el juez interviniente admitió la prueba ofrecida, dispuso la elevación de la causa a un tribunal popular y resolvió mantener la prisión preventiva del acusado por el plazo de tres meses o hasta la finalización del juicio, lo que ocurra primero.

Durante la audiencia, las partes acordaron hechos notorios y realizaron convenciones probatorias, lo que permitió avanzar en la organización del futuro debate oral.

El hecho que llegará a juicio

Según expuso el fiscal Martín Cárcamo, el hecho ocurrió el 27 de febrero de 2025, cerca de las 16 horas, cuando Pavei llegó caminando hasta una escalera ubicada sobre calle Dabrowsky, casi pasaje Moure, en el barrio Quirno Costa de Comodoro Rivadavia.

Allí se habría encontrado con la víctima y otra persona. De acuerdo a la acusación, el imputado extrajo un arma de fuego, apuntó a Nieves y, tras decirle “quedate quieto”, efectuó dos disparos, uno de los cuales impactó en la mano izquierda de la víctima. Luego, posicionó el arma cerca del rostro y realizó un tercer disparo, que provocó la muerte instantánea de Nieves. Tras el ataque, Pavei se dio a la fuga en dirección a su domicilio.

El Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor, y adelantó que solicitará una pena de 16 años de prisión en caso de recaer condena.

Prisión preventiva

El fiscal, acompañado por la funcionaria Diana Guzmán, solicitó la continuidad de la prisión preventiva, argumentando la existencia de peligros procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de la gravedad del delito y la probabilidad de autoría.

La defensa pública, ejercida por Gustavo Oyarzun, no formuló objeciones al pedido de la fiscalía.

El juez penal Alejandro Soñis, quien presidió la audiencia, coincidió con los argumentos del Ministerio Público Fiscal y resolvió mantener la medida de coerción por tres meses o hasta la finalización del debate oral.

En la sala estuvieron presentes familiares de la víctima, quienes siguieron el desarrollo de la audiencia preliminar que ahora habilita el paso final hacia el juicio por jurados.