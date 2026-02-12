Tras una sesión que se extendió por más de 13 horas y finalizó durante la madrugada, el Senado de la Nación Argentina otorgó la media sanción al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa fue aprobada con 42 votos afirmativos, 30 negativos y ninguna abstención, lo que significó la primera victoria legislativa de peso del oficialismo en 2026.

Así se posicionaron los senadores de Chubut en la media sanción

El debate dejó expuestas dos posturas claramente diferenciadas: los bloques alineados con el presidente Javier Milei respaldaron los cambios propuestos, mientras que el kirchnerismo y sectores opositores rechazaron el proyecto.

El voto de los representantes chubutenses

En el caso de Chubut, la votación replicó esa división política. Las senadoras Andrea Marcela Cristina y Edith Elizabeth Terenzi, ambas pertenecientes a Juntos por el Cambio Chubut, acompañaron la iniciativa con su voto positivo. En contraposición, el senador Carlos Alberto Linares, del Frente de Todos, votó en contra del proyecto de reforma laboral.

Negociaciones y clima en el recinto

El avance del proyecto fue el resultado de intensas negociaciones entre el Poder Ejecutivo, gobernadores cercanos al oficialismo y sectores sindicales. Entre los puntos discutidos se incluyeron la garantía de los aportes a las obras sociales y la continuidad del aporte solidario, aspectos clave para destrabar apoyos.

Desde los palcos siguieron la votación figuras del oficialismo nacional, entre ellas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Eduardo “Lule” Menem.

Próximo paso

Tras la aprobación en la Cámara alta, el proyecto deberá ser tratado en la Cámara de Diputados para completar el proceso legislativo. Luego de la votación, el presidente Milei celebró el resultado en redes sociales y calificó la media sanción como un hecho “histórico”.

De esta manera, la reforma laboral avanza en el Congreso en medio de un escenario político polarizado y con fuerte impacto en el debate público nacional.