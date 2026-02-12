La Federación Empresaria de Chubut respaldó el proyecto de Milei

La entidad sostuvo que el esquema vigente es “vetusto” y responsabilizó a la normativa actual por el estancamiento del empleo privado, la informalidad y el aumento de la litigiosidad.

En el inicio del tratamiento legislativo del proyecto de Reforma Laboral en el Congreso, la Federación Empresaria del Chubut (FECh) difundió un comunicado en el que manifestó su respaldo a la iniciativa y cuestionó el marco normativo actual.

La entidad consideró que el debate ya expuso las posiciones de los distintos sectores involucrados —trabajadores, empresarios y dirigentes políticos— y afirmó haber mantenido desde el comienzo una postura definida en favor de una actualización del régimen laboral.

Según el pronunciamiento, el sistema vigente ha contribuido al estancamiento del empleo privado durante las últimas décadas. En ese sentido, señalaron que los períodos de crecimiento económico vinculados a factores externos, como el desarrollo de Vaca Muerta o el alza de los commodities, no derivaron en un proceso de desarrollo sostenido ni en una expansión equilibrada del mercado de trabajo en el país.

La Federación planteó que la modernización no debe interpretarse como una flexibilización en perjuicio de los trabajadores, sino como un instrumento para dinamizar el empleo formal y reducir la informalidad. También advirtió que la incertidumbre normativa y el aumento de la conflictividad judicial impactan en la decisión de las pequeñas y medianas empresas de incorporar personal.

En el documento se remarcó que, en los últimos 20 años, el empleo privado no mostró crecimiento significativo, mientras que se amplió la planta estatal. Asimismo, se indicó que el incremento de litigios laborales constituye un factor de riesgo para las pymes, a las que definieron como el principal motor del empleo genuino.

Finalmente, la Federación Empresaria del Chubut sostuvo que el tratamiento del proyecto en el Congreso representa una oportunidad para modificar el rumbo del mercado laboral y generar condiciones que promuevan la inversión y la expansión del sector privado.