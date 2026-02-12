Mientras afuera del Congreso se multiplicaban las protestas, el oficialismo consiguió los votos necesarios para avanzar con la reforma laboral. El respaldo de bloques provinciales fue decisivo para lograr la media sanción del proyecto.

Qué provincias dieron su apoyo al proyecto de Javier Milei

El Senado aprobó este jueves por la madrugada la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, con 42 votos a favor y 30 en contra, después de más de 12 horas de debate intenso en el recinto. La iniciativa —que ahora sigue su tratamiento en la Cámara de Diputados— propone una modernización del régimen laboral argentino que incluye la reducción de costos de despido, extensión del período de prueba, límites al derecho de huelga en servicios esenciales y flexibilización de negociaciones colectivas.

Milei agradeció a los senadores que acompañaron la media sanción y señaló que interpretaron el mandato expresado en las urnas. Según el comunicado de Presidencia publicado en las redes este jueves, el Gobierno entiende que "la modernización de las leyes laborales es clave para generar empleo genuino, brindar mayor seguridad jurídica y fomentar la actividad económica".

“El país atraviesa un momento de transformación”, concluye el texto oficial. Asimismo, el Ejecutivo expresó su expectativa de que la Cámara de Diputados avance con un tratamiento ágil del proyecto y complete el proceso legislativo.

¿Quiénes votaron a favor de la reforma laboral de Javier Milei?

La aprobación contó con el respaldo de una coalición heterogénea de bloques políticos, integrada por:

Los 20 senadores del bloque oficialista La Libertad Avanza (LLA), liderados por Patricia Bullrich.

10 legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), que acompañaron el proyecto.

3 del PRO.

2 del Frente de la Concordia Social (bloque provincial misionero).

2 de Provincias Unidas.

1 del Frente Cívico, 1 de Independencia, 1 de Despierta Chubut, 1 de La Neuquinidad y 1 de Primero los Salteños.

Entre los senadores que votaron afirmativamente se cuentan figuras como Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), así como la justicialista Alejandra Vigo, que si bien manifestó disidencias con algunos puntos de la reforma, acompañó la aprobación general del proyecto.

Provincias con senadores que respaldaron la reforma laboral

El oficialismo logró alinear votos de legisladores vinculados a varios gobernadores provinciales, lo que se tradujo en apoyos provenientes, entre otras, de las provincias de:

Salta (gobernador Gustavo Sáenz)

Tucumán (gobernador Osvaldo Jaldo)

Chubut (gobernador Ignacio Torres)

Neuquén (gobernador Rolando Figueroa)

Corrientes (gobernador Juan Pablo Valdés)

Córdoba (gobernador Martín Llaryora)

Misiones (gobernador Hugo Passalacqua)

Bloques y provincias que votaron en contra de la reforma laboral

Los 30 votos negativos provinieron principalmente de la oposición peronista y kirchnerista, que constituyen el núcleo de resistencia al proyecto. La bancada contraria estuvo integrada por:

Interbloque Justicialista

Convicción Federal

Frente Cívico de Santiago del Estero

Además, se sumaron al rechazo dos legisladores de Santa Cruz.

Estos senadores adversaron la reforma laboral en bloque por considerar que las modificaciones propuestas representan una precarización de los derechos de los trabajadores y un ataque al modelo de protección social vigente en el país.