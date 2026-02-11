Si se aprueba la ley, enfermarse será culpa del trabajador

En el caso de que un trabajador se enferme o lesione, cobraría solo un porcentaje de su salario.

El senador libertario Juan Cruz Godoy anunció en el medio del debate por la reforma laboral que se incluyó un artículo que cambia las licencias por enfermedad o lesión. De aprobarse el proyecto del Gobierno, si un trabajador se lesiona o se enferma fuera de su empleo en una actividad voluntaria (practicar algún deporte, por ejemplo), solo recibirá el 50% de su sueldo y, en el caso de que fuera involuntaria, un 75%. Hasta ahora, la ley establece que se le abone salario completo.

El Gobierno había anunciado el martes algunos cambios consensuados con la oposición más “dialoguista”, pero nada al respecto de lo que afirmó Godoy, senador de La Libertad Avanza por Chaco y elegido como uno de los voceros del bloque oficialista para explicar la reforma laboral. Allí se conoció la inclusión de un artículo que jamás se mencionó, ni siquiera en el proyecto original.

“Se considera para aquellos trabajadores que realizan una actividad voluntaria no vinculada con las actividades laborales, que implique un riesgo a su salud, y por causa de esa actividad queden imposibilitados de trabajar, que el empleador estará obligado a pagarle un 50% de su salario”, explicó Godoy.

En el caso de que el trabajador tuviera personas a cargo, legalmente el pago será por un período de 6 meses y en el caso de que no las tuviera, 3 meses. Esos plazos se duplican cuando el trabajador tiene más de 5 años de antigüedad, aunque no se sabe si en la reforma se elimina esto también.

En el caso de “enfermedades no voluntarias”, como las llamó el senador chaqueño, no vinculadas a actividades voluntarias que sean riesgosas, el empleado tendrá derecho a percibir el 75% del salario.

“Si el trabajador se lesiona jugando al handball, el empleador tiene que afrontar el costo del lesionado y el de uno nuevo. En este caso (con la reforma) se entiende que la responsabilidad es compartida y que el empleado también tiene responsabilidad sobre esa lesión”, ejemplificó Godoy en el recinto.

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) vigente hasta el momento establece que en todos los casos de enfermedad o lesión, el trabajador tiene el derecho a percibir el 100% de su salario.

Además, sus haberes se deben actualizar de la misma manera que lo hacen los de sus compañeros con la misma categoría, según dicte el respectivo convenio de trabajo y las escalas salariales resultado de las paritarias.

Gozará de ese beneficio durante un período 3 meses si tiene hasta 5 años de antigüedad y de 6 si tiene más: esos plazos se duplican cuando tiene familiares a su cargo.