En el expediente se incorporaron relatos sobre sedaciones, cambios de guardia y elementos hospitalarios hallados en una vivienda particular.

"Fini" Lanusse y Boveri más complicados en el caso de la "Propofest"

La causa judicial contra la anestesióloga Delfina “Fini” Lanusse y el médico Hernán Boveri sumó nuevas declaraciones testimoniales que profundizan la investigación sobre presuntos encuentros realizados fuera del Hospital Italiano.

Según publicó Infobae, el expediente incorporó los testimonios de dos médicas residentes que aportaron detalles sobre la relación entre ambos profesionales y sobre situaciones que, según la Justicia, podrían tener relevancia en el procesamiento por supuesta administración fraudulenta y sustracción de insumos médicos.

Una de las declaraciones corresponde a una médica identificada como N., de 28 años, quien aseguró que otra colega le habló sobre encuentros entre Lanusse y Boveri en un domicilio particular. En el escrito judicial citado por la defensa del médico, la testigo relató que le comentaron que Boveri concurría a la casa de la anestesióloga y allí utilizaba propofol junto a un dispositivo BIS para monitorear la profundidad anestésica.

La profesional también declaró que una compañera le dijo que Lanusse “se había enganchado con este tema de propofol” y que amigas de la anestesióloga “la habían visto sedada en su casa con riesgo de vida”.

Otra médica identificada como S. brindó un testimonio que el juez Javier Sánchez Sarmiento calificó como “particularmente relevante”. Según su declaración, Lanusse le confirmó que mantenía una relación íntima con Boveri y que incluso realizaba cambios de guardia para coincidir con él.

La testigo sostuvo además que observó “vinchas BIS” y otros elementos hospitalarios en la vivienda de la anestesióloga. También declaró que, según le comentó la propia Lanusse, Boveri concurría al domicilio y allí “se habrían administrado propofol y otras sustancias, entre ellas ketamina”.

Durante su indagatoria, Lanusse rechazó las acusaciones y cuestionó a la médica S., mientras que Boveri apeló el procesamiento y su defensa aseguró que varios de los testimonios incorporados al expediente corresponden a “testigos de oídas”.