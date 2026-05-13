Fue antes de que el jefe de Gabinete se mudara a su nueva propiedad en ese country; los pagos fueron en efectivo.

Un testigo declaró que Adorni le pagó US$21.000 por 18 meses de alquiler de una casa en Indio Cua

José Luis Rodríguez, vecino de Manuel Adorni en el country Indio Cua, declaró este miércoles como testigo y contó que el jefe de Gabinete le alquiló su casa durante 18 meses por un total de 21.000 dólares, que fueron pagados en efectivo. Fue antes de que los Adorni se mudaran a la propiedad que compraron en ese mismo club.

Rodríguez ratificó así lo que había declarado en la causa el contratista Matías Tabar, que dijo que Adorni había celebrado un contrato de alquiler en Indio Cua por US$13.000. Pero el nuevo testigo añadió hoy que antes de ese contrato, que fue por 13 meses, le había alquilado por otros dos meses su casa (en enero y febrero de 2024), por US$5600, y que además acordaron extender la locación de los 13 meses por otros tres, a cambio de US$2400 adicionales.

Esta última extensión fue sin contrato, dijo el propietario. Se trata de un nuevo gasto que quedó bajo el radar de la Justicia.

Así lo informaron fuentes al tanto de la declaración de Rodríguez, que este mediodía se fue de la fiscalía de Gerardo Pollicita acompañado por un efectivo de la Policía Federal.