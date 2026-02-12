Los 5 cambios que más impactan sobre los trabajadores

El proyecto contempla modificaciones en indemnizaciones y vacaciones, además de crear el “banco de horas” y los “salarios dinámicos”.

El proyecto de Reforma Laboral que impulsa el Gobierno nacional en el Congreso apunta a modificar de manera integral la Ley de Contrato de Trabajo y las normas complementarias. Según explicaron desde la Casa Rosada, el objetivo de esta iniciativa es reducir la litigiosidad, promover el empleo formal y actualizar las relaciones laborales a los nuevos modelos productivos.

Entre los puntos principales del derecho laboral que tendrán modificaciones en caso de aprobarse la ley se encuentran cambios en el cálculo y en el sistema de indemnizaciones, la creación de un banco de horas y nuevos mecanismos para discutir aumentos salariales y definir las vacaciones.

Indemnizaciones: nuevo cálculo, cambio de sistema y pago en cuotas

Con el objetivo de bajar el costo de los despidos, el proyecto redefine la fórmula para determinar la compensación del trabajador en caso de ser echado sin causa. Se mantiene la regla general de un mes de sueldo por año trabajado, pero introduce modificaciones de fondo. Entre ellos, se establece que no tendrán incidencia en el cálculo del salario base los conceptos de pago no mensuales como el aguinaldo, vacaciones o premios que no sean de liquidación mensual.

Ante sentencias judiciales, se permitirá que las grandes empresas paguen las indemnizaciones en un máximo de seis cuotas, mientras que las PYMES lo podrán hacer en hasta 12.

Además, se habilita a que, mediante convenios colectivos, la indemnización tradicional pueda ser reemplazada por un fondo o sistema de cese laboral. En el caso del Fondo de Cese Laboral, el sistema se nutre de aportes mensuales que el empleador realiza durante toda la vigencia de la relación laboral. Al finalizar el vínculo, el trabajador accede al fondo acumulado como forma de compensación económica.

Por su lado, en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el empleador crea una cuenta propia donde irá depositando todos los meses el equivalente a 3 puntos del porcentaje que habitualmente deposita en ANSES para la jubilación del trabajador. Estos fondos funcionan como respaldo ante despidos en el sector privado. El dinero acumulado se utilizará para cubrir total o parcialmente las indemnizaciones.

Qué es y cómo funciona el banco de horas que establece la Reforma Laboral

La ley establece el denominado “banco de horas”, un mecanismo que permite flexibilizar la organización del tiempo de trabajo, compensar picos de actividad y redefinir el registro de la jornada. El esquema permite acumular más horas en períodos de mayor carga laboral y luego compensarlas con francos o con jornadas reducidas cuando la actividad disminuya.

El sistema no reemplaza a las tradicionales horas extras y la voluntariedad por parte del trabajador es un requisito central. Cada pacto deberá detallar límites, modalidad y funcionamiento, además de asegurar un mecanismo de control verificable para registrar las horas efectivamente trabajadas y aquellas en las que el empleado permanezca a disposición.

Salarios “dinámicos” y acuerdos de trabajo por empresa

Otra propuesta es la implementación de “salarios dinámicos”, una idea que apunta a modificar el esquema actual de negociación colectiva y los criterios de actualización salarial que rigen en el país desde hace décadas.

La propuesta oficial apunta a que las paritarias tengan en consideración el tipo de empresas y la región en la que están radicadas. La idea es, en apariencia, establecer diferencias entre la estructura de una PyME y la de una compañía multinacional. En la actualidad, los convenios colectivos y las paritarias son nacionales, por rama de actividad. En adelante, la idea sería que el convenio por empresa disponga los beneficios laborales mínimos, y que luego cada firma negocie con los gremios.

Vacaciones y la posibilidad de dividirlas

En el proyecto se indica una reorganización del régimen vacacional con mayor flexibilidad para empresas y trabajadores. El mismo establece que el período anual deberá otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, aunque las partes podrán pactar fechas diferentes.

Asimismo, se introduce la posibilidad de poder fraccionar las vacaciones en tramos nunca inferiores a siete días y se garantiza que cada trabajador pueda disfrutar vacaciones en verano al menos una vez cada tres años. También se regula el procedimiento en caso de interrupción por enfermedad, obligando a reprogramar los días pendientes.

De acuerdo a la iniciativa, las empresas estarán obligadas a comunicarle al trabajador la fecha de inicio del período vacacional por escrito y con una anticipación mínima de 21 días.