Linares, de los dos lados del mostrador

El senador nacional expuso en el debate su oposición a la ley de reforma laboral que impulsa Milei y que restringe derechos y precariza el empleo.

El senador nacional por Chubut, Carlos Linares, fue uno de los oradores durante el debate que se realiza este miércoles para sancionar la Ley de Reforma Laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

“Yo tengo la posibilidad de estar de los dos lados del mostrador: tengo empresa y soy senador de la Nación. Si yo miro mi bolsillo, tendría que votar la ley con las dos manos si son todos beneficios para mí. Ahora, ¿con qué cara miro a mi gente, a mis empleados que nos hicieron crecer estos 40 años? ¿Y con qué cara miro a la gente a la que le prometí venir acá a defenderla?”, sostuvo el exintendente de Comodoro.

Linares consideró que “una ley laboral no genera empleo, bajo ningún punto de vista; en el último año todo el empleo registrado cayó su volumen de compra”.

Agregó que desde el oficialismo y sus aliados “acomodaron la ley como ellos querían. Es una ley creadora de desempleo, no de empleo. Hoy la provincia de Chubut atraviesa un momento durísimo en el petróleo y en la construcción y

en el último año tuvimos el 200 por ciento de aumento de cheques rechazados. Eso marca lo que está pasando en la economía, donde tenemos un ministro que se jacta de vivo por comprar ropa en el exterior”.