Tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado de la Nación Argentina, el ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó precisiones sobre uno de los puntos más sensibles del proyecto: el nuevo esquema de pago salarial durante las licencias por enfermedad o accidentes inculpables.

Sturzenegger confirmó cambios en licencias médicas y el pago del salario

En declaraciones radiales, el funcionario calificó la aprobación en la Cámara alta como un “día histórico” y explicó que los cambios apuntan a reducir la litigiosidad y evitar lo que definió como “abusos” en el sistema de licencias prolongadas.

Cómo será el nuevo esquema de licencias

Según detalló Sturzenegger, la reforma introduce dos categorías diferenciadas en el pago del salario durante las licencias médicas:

Enfermedad o accidente no imputable al trabajador:

En estos casos, el empleador abonará el 75% del salario, reemplazando el pago completo que rige actualmente.

Lesiones derivadas de actividades voluntarias o recreativas:

Cuando la inasistencia se deba a una lesión producto de una actividad asumida voluntariamente por el trabajador —como la práctica de deportes—, el salario se reducirá al 50%.

“Si te lastimaste jugando al fútbol, en algo en lo que tomaste una acción activa, ahí es el 50%”, ejemplificó el ministro.

De acuerdo al funcionario, el objetivo es desalentar licencias extensas sin costos para el empleado y ordenar el sistema.

Otros ejes de la reforma laboral

Durante la entrevista, Sturzenegger también repasó otros puntos centrales del proyecto aprobado en el Senado:

Reducción de la litigiosidad laboral:

Aseguró que no se modifica la indemnización por despido, pero sí los costos accesorios que inflaban las sentencias judiciales, como la actualización de montos y los honorarios periciales.

Negociación salarial con mayor flexibilidad:

Se incorpora el principio de prelación, permitiendo que convenios regionales o de empresa prevalezcan sobre los nacionales en determinados casos.

Aportes sindicales y transparencia:

Se fijó un tope del 2% para las contribuciones solidarias y se establece que el recibo de sueldo detalle todos los costos laborales, incluidos aportes patronales y sindicales.

Banco de horas y vacaciones:

Se habilita la compensación de jornadas mediante el sistema de banco de horas y se legaliza el fraccionamiento de las vacaciones, previo acuerdo entre empleador y trabajador.

Con la media sanción obtenida, la reforma laboral pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará completar el trámite legislativo. Mientras tanto, los cambios en el régimen de licencias ya generan un fuerte debate entre sindicatos, especialistas y trabajadores.