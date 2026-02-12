Identifican al hombre acusado de tocar a una joven que luego sufrió mareos

Una joven de 27 años relató que el martes un sujeto alto y que llevaba un carrito ingresó al comercio donde ella se desempeña y, tras tocarla, le provocó un mareo que la llevó a salir al exterior a solicitar ayuda. Tras contar en redes sociales que la Policía ignoró su denuncia y que en el hospital un enfermero le dijo que lo suyo era “un ataque de pánico”, en las últimas horas se conocieron novedades al respecto.

El jefe de la Seccional Primera, comisario Walter Cornelio, brindó detalles sobre la intervención policial. Confirmó que la denuncia fue recepcionada en dicha dependencia aproximadamente a las 22:30 horas del mismo martes. “Una femenina aducía que estaba trabajando en un comercio céntrico y que un masculino, con el cual habían entablado una conversación, le tocó la mano y a raíz de eso se empezó a sentir descompuesta o mareada”, narró el jefe policial.

Cornelio ratificó que, si bien la mujer sospechaba que pudo haber sido expuesta a alguna sustancia nociva al tacto, hasta el momento no se cuenta con un certificado médico oficial en la comisaría, aunque la víctima habría concurrido al hospital por sus propios medios.

“No hubo agresiones físicas ni de otro tipo; la denunciante no está golpeada”, aclaró el comisario, indicando que el hecho no pasó a mayores daños.

A raíz de la denuncia, el personal policial recorrió las calles céntricas y este miércoles identificó al hombre señalado. Según precisó el jefe policial, se trata de una persona que reside en la ciudad desde hace poco tiempo y que ya tiene identificado su lugar de pernocte.

El sujeto no opuso resistencia al momento del procedimiento, que se limitó a su identificación sin toma de declaración indagatoria ni detención, dado que esa instancia no corresponde a la etapa actual de la instrucción policial. Según trascendió, el hombre habría ingresado al local solicitando dinero o comida y no intentó violentar a la mujer más allá del contacto denunciado.

Las actuaciones fueron elevadas este jueves al Ministerio Público Fiscal, que determinará los pasos a seguir en la causa.