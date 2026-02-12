Al temerario conductor se le secuestró una pistola calibre 9 milímetros con municiones. Además, le retuvieron el vehículo.

Un taxista fue detenido tras amenazar a un pasajero con un arma

Un taxista de 34 años fue detenido este jueves por la mañana en Comodoro Rivadavia, luego de que un pasajero denunciara haber sido amenazado con un arma de fuego durante un viaje.

Según informó la Policía del Chubut, el episodio se registró alrededor de las 11:40, cuando un hombre se presentó en la Seccional Tercera para solicitar auxilio. De acuerdo con su relato, se trasladaba en un Chevrolet Prisma desde la intersección de avenida Polonia y Pieragnoli, en el barrio San Cayetano, y en un tramo cercano al Liceo Militar el conductor lo habría intimidado con un arma.

imagen

Ante la denuncia, efectivos que se encontraban en la dependencia advirtieron que el taxi estaba estacionado frente al edificio policial. De inmediato, solicitaron al conductor que descendiera del vehículo y, al inspeccionar el interior, observaron un arma en el asiento del acompañante.

El hombre fue aprehendido en el lugar. Personal de Criminalística secuestró un estuche negro que contenía una pistola calibre 9 milímetros, un cargador y cuatro cartuchos del mismo calibre.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el automóvil fue incautado de manera preventiva. El detenido fue identificado como Maximiliano Andrés D., de 34 años.