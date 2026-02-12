Km 5: intentó comprar con una tarjeta robada

El hecho se originó tras la sustracción de una billetera de un vehículo estacionado en la calle Julio Cortázar.

Un intento de compra con una tarjeta de débito sustraída renovó la preocupación de los vecinos del barrio Las Orquídeas, quienes advierten sobre reiterados hechos contra vehículos estacionados en la vía pública.

De acuerdo con lo señalado por residentes del sector, durante la madrugada un joven habría sustraído una billetera con documentación y tarjetas del interior de un automóvil estacionado sobre la calle Julio Cortázar. Horas después, intentó utilizar una de las tarjetas para realizar una compra, maniobra que fue detectada. Sin embargo, no lograron retenerlo.

El episodio generó un llamado de atención en la comunidad, donde sostienen que se trataría de grupos de adolescentes involucrados en este tipo de hechos. En ese marco, instaron a los padres a asumir un rol activo y a dialogar con sus hijos ante posibles conductas delictivas.

Asimismo, los vecinos pidieron a quienes hayan sido víctimas —incluso en casos donde no se concretó el robo— que formalicen la denuncia correspondiente. Aseguran que la acumulación de reportes permitirá solicitar mayor presencia policial y medidas preventivas en la zona.

Mientras tanto, reforzaron el pedido de mantenerse alertas y fortalecer la comunicación entre residentes para prevenir nuevos episodios.