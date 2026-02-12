En Las Orquídeas reclaman mayor presencia policial y formalizar denuncias

Residentes del barrio de Km 5 advierten por episodios delictivos y piden a la comunidad acudir a la Comisaría Mosconi para respaldar el pedido de más patrullajes.

Habitantes del barrio Las Orquídeas expresaron su inquietud frente a diversos hechos de inseguridad registrados en las últimas semanas y solicitaron un refuerzo en la presencia policial.

El planteo fue difundido a través de la página de Facebook “Asociación Vecinal Las Orquídeas Km5”, donde instaron a los vecinos a realizar las denuncias formales en la Comisaría Mosconi. Según señalaron, la radicación de cada caso resulta determinante para sustentar ante las autoridades el reclamo de mayores recorridos preventivos.

“Es importante que quienes hayan sido afectados se acerquen a denunciar”, indicaron desde la organización vecinal, al tiempo que informaron que ya iniciaron gestiones para obtener más patrullaje en el sector.

Asimismo, recordaron que ante situaciones sospechosas se puede dar aviso inmediato al móvil policial a través de WhatsApp al 2974163509.

Desde el barrio subrayaron que la participación activa de la comunidad y la formalización de las denuncias constituyen herramientas centrales para fortalecer la prevención y mejorar las condiciones de seguridad en la zona.